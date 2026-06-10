История Пензы: Улицы Ленина и Шоссейную в Терновке назвали в честь Героя СССР

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1978 году пригородное село Терновка вошло в состав Пензы. В связи с этим две короткие улицы - Шоссейную и Ленина - объединили в одну и присвоили ей имя нашего земляка, Героя Советского Союза Георгия Терновского.

Пензенец служил в военно-морском флоте и прославился тем, что первым рискнул использовать реактивные установки «Катюша» на торпедном катере.

Осенью 1941 года его судно под названием «Скумбрия» тихо подошло к оборонительной линии в Цемесской бухте. Бывший рыболовецкий катер был превращен в ракетоносец и под завязку нафарширован смертоносными снарядами: на борту размещалась целая батарея армейских «катюш».

По сигналу ракеты градом обрушились на немецкую базу. «Эрэсы мгновенное вырвались с характерным визгом, - вспоминал капитан 2-го ранга Григорьев, - на короткое время шхуну заволокло дымом. Когда «Скумбрия» выползла из-за собственной дымовой полосы, мы увидели, как мыс Любви и участок суши справа от нас покрылись целым лесом огненных столбов. На побережье все чаще и чаще вспыхивали пожары».

Эффект от ракетного удара с судна оказался на редкость разрушительным. От немецкой базы на берегу бухты остались лишь покореженные остовы бункеров и сожженные машины. О смелых действиях Терновского следующим утром доложили в Кремль.

Впоследствии за это новшество Георгию Терновскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он приезжал в Пензу и участвовал в праздничном параде на Советской площади. Однако жить на малой родине не захотел - перебрался в Москву.