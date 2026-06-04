История Пензы: Проклятие воеводы и тайны уничтоженной святыни в Терновке

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В старые времена Терновка была типичным пригородным селом с единственной достопримечательностью - Спасо-Преображенским мужским монастырем. Прежде он занимал огромную территорию на современной улице Индустриальной.

Громадный комплекс начали возводить весной 1689 года возле склона на левом берегу Суры. Издали он напоминал небольшую, но грозную крепость. И это не случайно: в строительство вмешался пензенский воевода Иван Щепин. Он предложил выставить стены квадратом, чтобы было легче отражать набеги кочевников.

Монахи резко выступили против, и тогда Щепин якобы в сердцах произнес: «Пожгут вас ногайцы - так вам и надо будет». Священнослужители призадумались и позже согласились с мнением воеводы.

Так по периметру монастырь окружили 4 высокие башни с бойницами, а сам он прикрывал крепость Пензу на юго-востоке. Кроме того, территорию обнесли высоким каменным забором, внутри которого построили колокольню с церковью во имя Тихвинской иконы Божией Матери.

Там же, в соседних корпусах, стали жить монахи. Ближе к середине XVIII века возле монастыря дополнительно соорудили скотный двор и квасоварни.

Монастырь закрыли в 30-х годах прошлого века, а чуть позже и вовсе уничтожили. Заодно с ним сровняли с землей и местное кладбище.