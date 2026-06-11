История Пензы: Жители Терновки долгое время страдали из-за прописки

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

«Граница на замке, а ключ в кармане» - это крылатое выражение появилось в советские времена, но к улице Пограничной в Терновке оно, конечно, не относится. Здесь проходила черта между городом и деревней.

До 1978 года Терновка, будучи селом, в состав областного центра не входила, хотя местные жители считали себя коренными пензяками. Если старожилы заглянут в свои свидетельства о рождении, то могут обнаружить удивительную запись «Терновка - районный центр». Однако большинство все же мечтало о пензенской прописке, дававшей большие возможности для трудоустройства в городе. Из-за нее люди старались селиться поближе к Пензе.

На этой территории с XIX века проходила дорога в сторону современной Южной Поляны, вдоль пути располагались несколько небольших дворов. Сюда после Великой Отечественной войны и переезжали люди.

Район начал стремительно застраиваться, и в результате уже к середине 40-х годов прошлого века образовался громадный квартал. Власти начали обустраивать его, провели электричество, газ и водопровод, и уже в 1946 году округе дали незамысловатое безликое название - улица Пограничная. Так жители нового района наконец-то на зависть другим получили пензенскую прописку.

Впрочем, здесь еще многое осталось от деревни. В основном квартал застроен похожими друг на друга частными домами. Отличие от прошлых времен лишь в том, что теперь сюда ходит общественный транспорт.