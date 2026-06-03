История Пензы: Две кустарные мастерские дали название улице в Терновке

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Почти половина улиц в Терновке названа в честь разных профессий - это наследие сталинской индустриализации, когда страну резко переводили на промышленные рельсы. Так в бывшем пригородном селе появилась улица Токарная.

Вдали от старой бисквитной фабрики на обширном безымянном поле в 30-е годы прошлого века власти начали возводить несколько предприятий. Ничего масштабного из задумки не вышло: не хватало финансов, материалов для строительства и рабочих, особенно квалифицированных специалистов.

Поэтому удалось соорудить только две токарные мастерские, где трудились всего около 4 десятков человек. В основном они выпускали металлические листы для обшивки грузовых вагонов. Станков было мало, рабочим приходилось трудиться в полукустарных условиях, нередко изготавливая некоторые детали вручную.

Позже на базе этих мастерских в Терновке открыли деревообрабатывающий цех. С 1937 года в районе Свинтреста начали изготавливать мебель (в основном платяные шкафы, столы и табуретки). Здесь же обрабатывали древесину.

Предприятие предполагали расширить и модернизировать в начале 40-х годов прошлого века, но из-за нападения Германии планы пришлось свернуть. Токарные мастерские окончательно закрылись после войны. Сегодня на их месте стоят другие производственные корпуса - фактически преемники сталинской индустриализации.