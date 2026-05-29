История Пензы: Случайность в лаборатории привела к созданию «свечи Яблочкова»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе построено несколько уникальных технопарков, и все они носят имена русских ученых и изобретателей. Например, технопарк на улице Дружбы, 6, назван в честь Павла Николаевича Яблочкова.

Физик прославился благодаря усовершенствованию дуговой лампы - фактически прообраза современных фонарей. Впрочем, путь Яблочкова к вершинам научного олимпа мог и не состояться.

Он родился в Сердобском уезде в семье нищих мелкопоместных дворян. Из-за недостатка средств его отдали учиться в 1-й класс только в 11 лет. Но получить среднее образование мальчику так и не удалось. Когда у родителей закончились деньги, ему пришлось подыскивать другое учебное заведение.

Но Павел Николаевич не сдался, через несколько лет рискнул и неожиданно для себя поступил в Николаевское инженерное училище. Там и началась его бурная научная деятельность.

Однажды руководство Московско-Курской железной дороги в шутку предложило молодым ученым создать такую лампу, которая бы освещала путь на десятки метров вперед. Многие посчитали эту задачу невыполнимой, только Яблочков подошел к делу серьезно и начал экспериментировать с электричеством.

Большинство научных открытий совершается случайно. Вот и Павел Николаевич как-то уронил угли. Они коснулись друг друга и на миг ярко вспыхнули, озарив его лабораторию. Тогда к нему и пришла идея создания более совершенного устройства дуговой лампы - будущей «свечи Яблочкова».

