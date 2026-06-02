Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Как известно, в состав СССР входило 15 союзных республик и государство считалось одним из самых многонациональных в мире. В честь дружбы народов была названа и одна из пензенских улиц. Придумывать что-то особенное не стали, так на Шуисте появилась улица Дружбы. Свое современное наименование она получила в 1956 году.

Советский Союз появился на обломках империи и в первые годы своего существования был меньше современной Российской Федерации. В 1922 году участницами договора об образовании СССР стали всего 4 республики: Белоруссия, Украина, Закавказская ССР и сама Россия. При этом на территории от Владивостока до Камчатского полуострова до этого располагалось полунезависимая Дальневосточная республика.

В 1922-м Дальний Восток вернулся под покровительство Москвы. Следующее грандиозное расширение границ произошло уже после подписания пакта Молотова - Риббентропа.

В 1940-м к СССР присоединились неразлучные Латвия, Литва и Эстония. А Украине Сталин сделал роскошный подарок, присоединив к ней часть Польши. Впоследствии эта территория превратится в вотчину Степана Бандеры и его банд.

Советский Союз просуществовал около 70 лет. В 1989 году в стране начался «парад суверенитетов», а вслед за ним вспыхнули межнациональные конфликты. От дружбы народов не осталось и следа. Есть только улица Дружбы в микрорайоне Шуист.