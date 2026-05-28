История Пензы: «Биосинтез» спасал жизни по всему Советскому Союзу

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Древнеримский ученый Плиний говорил: «Нет искусства полезнее медицины». И пожалуй, с ним сложно не согласиться, ведь изготовление лекарств - сложный и трудоемкий процесс. Между прочим, не в каждом городе имеется свое фармацевтическое производство, а вот Пенза может похвастаться заводом «Биосинтез».

Фабричные корпуса начали возводить на Шуисте в 1955 году, спустя несколько лет предприятие выпустило свою первую продукцию - антибиотик биомицин и витамин В12. В те времена в Советском Союзе ощущался острый дефицит медицинских препаратов, поэтому можно с уверенностью сказать, что «Биосинтез» спас множество жизней советских людей.

Биомицин обладал широким спектром действия и назначался при дизентерии, коклюше, воспалении легких, сыпном тифе, Ку-лихорадке и других заболеваниях.

Проектом развития на заводе был предусмотрен выпуск не только антибиотика и витаминов. В 1961 году работники «Биосинтеза» освоили изготовление ряда других лекарственных средств, а чуть позже открылся цех по производству инфузионных растворов в стеклянных бутылках и порошков для инъекций.

Продукция пензенского предприятия поставлялась в Англию, Германию, Австрию и другие европейские страны. А в середине 90-х годов прошлого века «Биосинтез» даже смог освоить изготовление мазей и кремов. Всего завод выпускал свыше 150 наименований лекарств, 40 из которых входили в перечень жизненно важных.