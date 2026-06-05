История Пензы: Жуткие эпидемии, 9 врачей на город и роды у повитух

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Медицинская получила свое название в честь располагающегося неподалеку завода «Биосинтез». Здравоохранение в СССР было полностью бесплатным, чего не скажешь о нашем времени или эпохе Российской империи.

В середине XIX века получить качественную консультацию, осмотр, схему лечения было практически невозможно. В 1870 году в Пензе работало 9 врачей, а в уездах имелось всего несколько больниц, рассчитанных в среднем на 50 человек каждая.

Ни о какой своевременной и квалифицированной помощи и речи быть не могло. Наша губерния занимала одно из лидирующих мест в Российской Империи по распространению венерических заболеваний. В этом плане «прославились» жители Нижнего Ломова.

По данным на 1877 год, почти 8% населения были заражены сифилисом. Основными носителями страшной болезни являлись дамы легкого поведения. Бушевали в нашем крае и эпидемии холеры и дифтерии. Смертность от них среди заразившихся порой превышала 70%.

Люди старались не обращаться к врачам, а лечились самостоятельно. Пребывание в больнице обходилось в крупную сумму. В день на 1 пациента государство отпускало лишь 8 копеек, зато на похороны скончавшегося больного выдавало сразу 2,56 рубля (сегодня это около 3 000 рублей).

Ситуацию усугубляло и невежество некоторых горожан. Например, считалось, что в родильные дома привозят только гулящих девиц, а порядочным женщинам качественную помощь оказывают исключительно повитухи.