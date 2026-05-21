История Пензы: Какие деликатесы предлагали горожанам на Московской к Рождеству?

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В доме № 14 на улице Московской в эпоху царской России размещался гастрономический магазин с наивкуснейшей колбасой. Торговая точка открылось в 1908 году.

Перед этим здание долго перестраивали, поскольку внутри помещения не были рассчитаны на хранение продуктов. В итоге получился шикарный гастроном, где с просторных витрин покупателей манили тонко нарезанный сервелат, пикантная салями, краковская и вяленые охотничьи колбаски.

Часть продукции производилась в Пензе, а еще хозяин торговой точки заказывал товар в Москве и Казани. К праздникам ассортимент обновлялся, появлялись даже специальные товары, о чем горожан информировала дореволюционная реклама: «К Рождеству будет изготовлен большой выбор всевозможных вареных и венских копченых колбасок, а также окорочка высшего качества».

Помимо мясных изделий, на Московской, 14, продавались сыры, в том числе и швейцарские, например грюйер и эмменталь.

После Октябрьской революции магазин закрылся, но эстафету подхватила «Одесская булочная», в которой посетителям предлагали пирожки, сухари, хлеб и печенья.