История Пензы: Гуляющие по Московской опасались подростков на роликах

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Принято считать, что развлечения во времена Российской империи ограничивались балами и чтениями. На самом деле до революции пензенцы разнообразно проводили досуг, даже ходили на роллердром, который когда-то располагался в здании на Московской, 18.

Что касается атмосферы, то никто лучше современников ее не опишет. Вот что писали корреспонденты «Губернских ведомостей» в 1910 году: «На треке много катающихся, слышен характерный шорох колесиков. Публика своеобразная: франты с пробором до затылка, лицеист с осанкой будущего министра, кадеты, офицеры и дамы, много дам. Настроение развеселое, смех, болтовня. Коротенький франтик шлепнулся, разорвал брюки и, покраснев до волос, бежал с трека. Посередине трека инструктор выделывает изумительные номера, вызывая аплодисменты».

Судя по заметке, на Московской, 18, было действительно весело. Общую атмосферу счастья и безмятежности поддерживало и музыкальное сопровождение.

В зале стоял граммофон, который воспроизводил хиты тех лет. Работал при роллердроме и буфет, где можно было приобрести сиропы, минералку, чай или кофе, утолить голод бутербродами и простыми салатами.

Катание на роликах в то время было весьма популярно. Иногда мальчишки толпой съезжали с верха Московской вниз, что вызывало жуткое возмущение у замешкавшихся прохожих. А детвора от души веселилась, хотя нередко падала из-за неровностей тротуара.