История Пензы: Строители из 70-х подарили Веселовке «Золотой ключик»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена у крупных предприятий имелись подведомственные образовательные учреждения дошкольного типа. В Веселовке таким был детский сад № 52, который раньше назывался «Полянка».

Его начали строить в 1978 году на деньги совхоза «Тепличный». Строители возвели 2 больших кирпичных корпуса, фасады которых украсили сказочными персонажами. На одном можно увидеть Буратино с золотым ключиком, на другом - папу Карло.

Рядом с ними находится игровая зона. Правда, раньше она была не такой большой: здесь стояла крытая веранда, качели, беседка и горка.

Свои двери детский сад торжественно распахнул в сентябре 1979 года. Тогда учреждение приняло сразу 12 групп - свободных мест едва хватило для всех желающих. Были созданы 4 ясельных отделения для ребятишек от 1 до 3 лет и 8 дошкольных групп. Счастливые родители наконец-то получили возможность оставлять детей около дома, а не отвозить их за тридевять земель - в Кривозерье или другие районы города.

Поскольку детсад числился подшефным для совхоза «Тепличный», то во время праздников ребятня часто делала творческие подарки его работникам, а взрослых приглашали на профсоюзные елки и концерты. В 1994 году сад передали на баланс города, в связи с чем учреждению присвоили порядковый номер 52, сохранив при этом старое название «Полянка» как своего рода бренд.