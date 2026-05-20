История Пензы: Как работала доставка еды в царской России

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Считается, что доставка еды - достижение последнего века, однако на самом деле подобные услуги оказывали еще в эпоху царской России. Один из таких пунктов находился на Московской, 4.

Здесь размещался молочный магазин, где торговали не только молоком, но и сливочным маслом, сыром и прочими продуктами, а доставка еды как раз была вторым бизнесом. Сделать заказ можно было по телефону - все как сегодня, только в наше время в основном интересуются роллами, пиццей или шашлыком.

Обед из трех блюд обходился клиенту в 60 копеек. В него входил суп (грибной, гороховый или фасолевый - на выбор), второе (картофель со свиными отбивными) и компот, к которому шли пирожки (тоже на выбор - с рисом или с луком и яйцами).

Кстати, в те времена заказ доставляли достаточно быстро. На Московской, 4, имелся каретник, где работали сразу несколько кучеров. За то время, пока блюда готовили и собирали в единый заказ, кучер мог отдохнуть, послушать граммофон или почитать газеты.

Кроме того, в магазине имелась и такая услуга, как предзаказ еды на год вперед.