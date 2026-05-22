История Пензы: Купец Алексеев привез Дюма и Пушкина на Московскую

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня достать книгу не проблема, можно найти даже редкости, чего не скажешь о XIX веке. В середине позапрошлого столетия на всю Пензу имелось только две книжные лавки. Одна из них находилась в доме на Московской, 10.

Владел магазином купец 2-й гильдии Николай Алексеев. Он торговал разной литературой - как художественной, так и научной. Что касается первой, то читатель мог приобрести даже издания зарубежных писателей, например популярные «Три мушкетера» Александра Дюма или приключенческий роман Вальтера Скота «Айвенго».

Из отечественного, судя по рекламе тех лет, чаще всего выбирали «солнце русской поэзии» Пушкина, а также Достоевского. Пользовались популярностью также «Герой нашего времени» Лермонтова и произведения Толстого.

Точные цены в афишах не указаны, но владелец магазина уверял, что книги обойдутся по карману: «Вследствие моего знакомства с известными издателями я достиг тех результатов, что в настоящее время получаю книги на более выгодных условиях и потому имею возможность продавать их без процентов за пересылку».

Скорее всего, купец Алексеев получал неплохой доход, ведь у него практически не было конкурентов. Бизнес расширялся, в 1885 году предприниматель открыл еще одну торговую точку - тоже на Московской, только внизу, рядом с бывшей Базарной площадью.

В XXI веке книжные магазины постепенно закрываются. Теперь литературу чаще всего приобретают на маркетплейсах или читают книги в электронном виде. Ну а в здании на Московской, 10, теперь располагается магазин по продаже алкоголя. Ценности меняются.