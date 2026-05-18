История Пензы: Веселовка образовалась благодаря указу из Санкт-Петербурга

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пенза возникла как военное поселение на окраине Дикого поля. К концу XVIII века в городе осталось множество военных слобод, которые по указу Екатерины II начали расселять. Пеших казаков отправили на юго-восток, где впоследствии образовался микрорайон Веселовка.

В 1785 году в Санкт-Петербурге обсуждали генеральные планы застройки сразу нескольких губернских городов. Пензу было решено строить по столичному варианту - с прямыми улицами и широкими проспектами. Но реализовать идею мешала целая россыпь поселений.

Поэтому с насиженных мест на окраины в один миг переселили конных казаков, пушкарей, солдат и многих других. Для пеших казаков выделили отдельную территорию на огромном пустыре недалеко от леса. Именно там потомки первопоселенцев и начали заново обживаться.

Здесь возник небольшой частный сектор, который напоминал деревню. Казакам пришлось быстро переквалифицироваться из солдат в земледельцев, поскольку с ликвидацией военной слободы правительство прекратило платить жалованье.

Шли годы, район разрастался, и к середине XIX века несколько дворов объединили в село, которое получило забавное название Веселовка. Кстати, на тот момент в этом районе проживало всего 382 человека. Сегодня здесь живут уже несколько тысяч человек. А в состав города Веселовка вошла только в 1978 году. Это один из самых молодых районов Пензы.