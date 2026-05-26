История Пензы: Где в XIX веке покупали люкс, шампуни и ходили в VIP-душ

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Каждое старинное здание хранит свою удивительную историю. Дом № 6 на Московской можно смело назвать купеческим. Здесь в свое время размещались торговые точки с разнообразным ассортиментом.

Одна из самых необычных - галантерейный магазин Фабиани, открывшийся в 70-х годах XIX века. Товар был редким даже по современным меркам: расчески из слоновой кости, гребни из рогов буйвола, футляры для очков из панцирей черепах и многое другое. Стоило это недешево, но в погоне за роскошью пензенцы, вероятно, не скупились.

В августе 1885 года на 2-м этаже открылся еще один магазин. Он принадлежал другому купцу, Ахсяну Дулатову. Хотя, наверное, проще было бы назвать это мастерской. Тут принимали заказы на ремонт вещей «из кожи, бумаги, кости, золота и дерева» (цитата по публикации в газете).

Кроме всего прочего, здесь размещалось и нечто вроде ателье, поскольку в рекламе сказано, что можно было сделать заказ на пошив дамского платья.

Но самое интересное, наверное, парикмахерская. От прочих она отличалась тем, что в ней был душ - по тем временам редкость даже в жилых домах. По словам хозяев парикмахерской, температуру воды можно было регулировать в пределах от 12 до 30 градусов - это тоже считалось едва ли не VIP-услугой. Кстати, в конце XIX века в рекламе шампунь называли шампуином - тогда писалось именно так.