История Пензы: Корсеты, утки и даже усы - чем торговали на Московской, 2

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 2 на улице Московской многим знаком как магазин «Будылин». Однако еще задолго до него тут работали заведения общепита и разные торговые точки.

Наиболее известное из них - трактир инсарского мещанина Михаила Ершова. Его заведение называлось «Буфет», и, как несложно догадаться, на деле это была обыкновенная забегаловка, где посетители топили тоску в алкоголе.

В заведении предлагали разные блюда по более-менее приемлемым ценам. Так, обед из 2 блюд обходился в 30 копеек (в пересчете на современный курс - около 300 рублей). Дорогой была дичь - за печеную утку пришлось бы выложить 80 копеек (примерно 800 рублей сейчас).

В конце XIX века здесь распахнул свои двери для покупателей магазин женского белья купчихи Гизберт. Дамы могли подобрать себе корсеты, ночные сорочки, бюстгальтеры и панталоны.

Помимо этого, госпожа Гизберт принимала заказы на пошив платьев, рубашек и брюк, а также торговала разной фурнитурой - начиная от пуговиц и заканчивая шнурками и иголками.

А еще некоторое время в доме на Московской, 2, действовала парикмахерская, где можно было не только подстричься, но и купить парики, накладные косы и даже искусственные усы.