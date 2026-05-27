История Пензы: В VIP-кинотеатре царской эпохи показывали кино за 50 копеек

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Аванс - это не только про деньги, сделки с недвижимостью и зарплату. Именно такое название носил один из лучших кинотеатров Пензы в эпоху царской России. Размещался он в здании на Московской, 8.

Двери для зрителей распахнулись летом 1908 года, а учредителем был не кто-нибудь, а купец Константин Цеге, водивший лично знакомство с Маяковским. Хозяин развлекательного заведения с умом подошел к делу, позаботившись в числе прочего и о комфорте зрителей.

В отличие от других кинотеатров, «Аванс» располагал шикарным залом ожидания с диванами, креслами и журнальными столиками. Кроме того, имелась отдельная комната для курения - по тем временам редкость. Но, естественно, люди сюда ходили не за тем, чтобы посидеть, как в кафе.

Цеге заботился о репертуаре заведения. Он заказывал дорогие фильмы (даже из-за границы) и, как сказано в его рекламе, картины менялись каждые 2 недели. Любопытный нюанс: в начале XX века еще не было кино со звуком, так что Константин Цеге нанял лучшего тапера Пензы Михаила Викснина.

При всех плюсах билеты в «Аванс» стоили довольно дорого. Место в середине зала обходилось в 50 копеек (в пересчете на современный курс - почти 500 рублей).

Кризис 1917 года и 2 революции пагубно сказались на делах кинотеатра. Летом 1918 года «Аванс» перестал окупать затраты, и руководство закрыло лучший кинотеатр Пензы того времени.