История Пензы: Имя талантливого поэта увековечено на ул. Суворова

05.12.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе было немало талантливых поэтов и писателей, но увековечены далеко не все. В этом плане повезло Александру Сазонову, в честь которого на здании на Суворова, 129, установлена мемориальная табличка.

В ничем не примечательной хрущевке литератор прожил 20 лет, переехав сюда в 1972 году. Александр Александрович начинал свой творческий путь в газете «Молодой ленинец», куда устроился в 1956-м. Вскоре ему стало тесно в рамках издания, и он занялся собственным творчеством.

Сазонов писал стихи и короткие рассказы и отправлял в Москву. Его печатали во многих известных журналах. В 1984 году коллеги по перу выбрали Сазонова председателем областной организации Союза писателей РСФСР.

Александр Александрович с первых дней руководства занял непримиримую позицию по отношению к коллегам. «Трудовая дисциплина никуда не годится, каждый делает что хочет, - говорил он писателям. - Кого не устраивают требования, кладите заявления на стол».

Сазонову удалось навести порядок и направить литераторов в творческое русло. Под его руководством региональная организация стала одной из лучших в СССР. Большую работу Сазонов проводил и при организации лермонтовских «Дней поэзии» - пользуясь связями, приглашал в Пензу известных писателей, например Распутина и Михалкова.