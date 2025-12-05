История Пензы: Имя талантливого поэта увековечено на ул. Суворова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
В Пензе было немало талантливых поэтов и писателей, но увековечены далеко не все. В этом плане повезло Александру Сазонову, в честь которого на здании на Суворова, 129, установлена мемориальная табличка.
В ничем не примечательной хрущевке литератор прожил 20 лет, переехав сюда в 1972 году. Александр Александрович начинал свой творческий путь в газете «Молодой ленинец», куда устроился в 1956-м. Вскоре ему стало тесно в рамках издания, и он занялся собственным творчеством.
Сазонов писал стихи и короткие рассказы и отправлял в Москву. Его печатали во многих известных журналах. В 1984 году коллеги по перу выбрали Сазонова председателем областной организации Союза писателей РСФСР.
Александр Александрович с первых дней руководства занял непримиримую позицию по отношению к коллегам. «Трудовая дисциплина никуда не годится, каждый делает что хочет, - говорил он писателям. - Кого не устраивают требования, кладите заявления на стол».
Сазонову удалось навести порядок и направить литераторов в творческое русло. Под его руководством региональная организация стала одной из лучших в СССР. Большую работу Сазонов проводил и при организации лермонтовских «Дней поэзии» - пользуясь связями, приглашал в Пензу известных писателей, например Распутина и Михалкова.
