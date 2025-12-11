История Пензы: Городскую улицу назвали в честь украинского поэта

11.12.2025 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Шевченко, спускающаяся от Мироносицкого кладбища, появилась в Пензе больше 100 лет назад. Выглядела она тогда, естественно, совершенно иначе, представляя собой огромный частный сектор.

Округа начала заселяться в конце XIX века практически от самого основания холма. Земля здесь шла за бесценок, так как рядом с погостом никто селиться особо не хотел, и быстро раскупалась в основном малоимущими - крестьянами и обедневшими мещанами.

На вид район можно было легко перепутать с глухой деревушкой. Все вокруг было застроено деревянными избами, сараями, банями и дровяниками, не хватало только конюшен или коровников.

В состав города власти включили этот квартал в 1902 году и присвоили улице имя Федора Швецова, с 1880 по 1882 год занимавшего пост городского головы (или, выражаясь современным языком, мэра). На своем посту он успел сделать немало полезного для Пензы: открыл ремесленную школу для детей из бедных семей, наладил бесплатную выдачу зерна и хлеба крестьянам, оказавшимся на грани голода, материально поддерживал богадельни.

В 1937 году по Пензе прошлась очередная волна переименований кварталов. Так улица получила имя украинского поэта Тараса Шевченко. Выбор на него пал не только благодаря творчеству - в свое время он яростно выступал против самодержавия.