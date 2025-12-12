История Пензы: Власти прекратили конфликты между местными и приезжими

12.12.2025 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Трудно поверить, но всего 120 лет назад улица Кулакова считалась глухой окраиной. Более того, это был криминальный район, о котором ходили самые мрачные слухи.

Округа застраивалась стихийно. Сюда после базарных дней десятками съезжались крестьяне. Ночлег и аренда конюшни обходились дорого, отчего люди поначалу предпочитали ночевать под открытым небом. Со временем здесь стали возводить временные деревянные бараки, а потом начался и самовольный захват земли.

Поскольку тут селился всякий сброд, грабежи, убийства и разбой стали обычным делом. Масла в огонь подливало и соседство с кварталом кавказцев. Между поселившимися в Пензе горцами и местными крестьянами регулярно вспыхивали потасовки.

В начале XX века губернатор приказал разобраться с криминалом на районе. Стихийно застроенный поселок включили в состав города и подвергли радикальной перепланировке. Все ветхие домишки снесли, а между участками проложили дорогу в сторону Конной слободы.

Так поселок превратился в пригородную улочку. Ее назвали в честь губернатора Аполлона Волкова, который управлял Пензенским краем в конце XIX века. Название улица носила до 1956 года, когда ее переименовали в честь генерала Ватутина, а в 1987-м увековечили память секретаря ЦК по сельскому хозяйству Федора Кулакова после его скоропостижной смерти.