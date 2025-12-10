История Пензы: Таинственная смерть Кулакова могла быть связана с Горбачевым

10.12.2025 | 07:48

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1978 году на фасаде дома № 1 на улице Кулакова появилась мемориальная доска. Она посвящена секретарю ЦК КПСС Федору Кулакову, который с февраля 1950 по август 1955 года был председателем пензенского облисполкома. Позже Кулаков занимал министерские должности в РСФСР. С 1971 года стал членом Политбюро ЦК КПСС.

Кулаков родился в деревне Фитиж Курской губернии, но наш город стал для него родным. Федор Давыдович нередко признавался, что Пенза является для него второй родиной.

Прославился Кулаков не только хорошими делами. Некоторые современники обращали внимание на его пагубное пристрастие. 2-й секретарь обкома Георг Мясников оставил в своем дневнике такие строчки: «4 июня. Приехал Кулаков. Поднимал тосты за Брежнева. 5 июня. После совещания мигом накрыли стол и разлили, Кулаков снова рассказывал о Брежневе».

Водитель Кулакова рассказывал более пикантные истории. Он вспоминал: «Как-то мы с Федором Давыдовичем ехали с охоты. Он зачем-то взял с собой молодую повариху. Баба было что надо: грудь, бедра, фигура. Только доехали - повариха, шустрая, юрк из машины, Кулаков - за ней. Я его пьяного придерживаю, говорю: «На кой ляд она Вам? Повариха же!» А он мне говорит: «Э, дружище, бабы - это святое!»

По одной из версий, алкоголь мог стать причиной смерти Кулакова. Якобы после заседания Пленума ЦК КПСС, где он подвергся критике за неудовлетворительное состояние сельского хозяйства, Федор Давыдович мог начать выпивать. Ситуацию усугубила ссора с женой и сердце партийного деятеля не выдержало.

По другой версии, Кулаков мог умереть не естественной смертью. Якобы кончина Федора Давыдовича открыла путь наверх Михаилу Горбачеву.