История Пензы: Улицу в центре города неожиданно переименовали

главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Свое современное название улица Ворошилова получила почти 100 лет назад. До этого момента округу дважды переименовывали.

Раньше вся улица была пригородной деревушкой и до конца XIX века даже не входила в состав Пензы - она находилась на самой окраине, позади Конной слободы (ныне район улиц Луначарского, Герцена, Ухтомского и прилегающих кварталов). На востоке территория упиралась в стихийно образовавшийся поселок под названием Крутиловка. Там работало много незарегистрированных мельниц, с которых никто не платил налоги.

Район разрастался, и вскоре дома начали возводить уже ближе к современным улицам Кулакова и Суворова. Власти устали биться с самовольно построенными зданиями и, наконец, решили, что проще их узаконить, а вскоре, в 1883 году, квартал включили в состав города.

Улица получила название Ново-Крутиловка и от изначальной Крутиловки мало чем отличалась. Здесь сохранялся сельский уклад жизни. Через несколько лет округу переименовали - по неизвестным причинам улица неожиданно стала называться Солдатской. Возможно, здесь размещались временные пункты маршевых рот.

Есть и другая версия: тут в большом количестве могли проживать демобилизованные солдаты. В городе бывало, что улицы называли сообразно с категориями жителей.

Современное наименование, в честь одного из первых маршалов Советского Союза Климента Ворошилова, улица получила в 1927 году.