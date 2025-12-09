История Пензы: Из-за нехватки денег в центре города построили ТЦ, а не концертный зал

История

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Через несколько месяцев после празднования 350-летия Пензы был торжественно открыт одноименный большой киноконцертный зал. Подобное учреждение собирались соорудить еще в советские времена на пересечении улиц Кулакова и Суворова.

Пенза долгое время застраивалась по генеральному плану 1962 года, когда основной упор делали на возведение жилых домов. К началу 80-х власти задумались и об учреждениях культуры. Новый объект изначально планировали многоуровневым. Разработка стоила дорого, поэтому решили обойтись своими силами.

Обком обратился к главному архитектору Пензы Роману Попрядухину. Он вспоминал следующее: «Высказывались разные мысли, предлагали построить здесь общественный центр с библиотекой, музейно-выставочный зал и даже отвести часть здания для спортивных секций».

В ходе бурных обсуждений в итоге остановились на киноконцертном зале. Его хотели построить в центре Пензы. Для здания выделили территорию на перекрестке улиц Кулакова и Суворова. Площадку расчистили и даже заложили фундамент, однако под конец перестройки государственная казна вконец опустела и проект похоронили.

Теперь здесь размещаются административные здания, заправка и торговый центр.

