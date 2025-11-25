История Пензы: В центре города держали птицу и коров

25.11.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня деревянные дома воспринимаются как нечто сельское. Но именно подобными зданиями и была застроена часть современной улицы Кирова рядом с Троицким монастырем.

Как выглядела обыкновенная избушка в XIX веке, можно понять на примере дома, который раньше находился под № 23. Как правило, хозяева - если, конечно, позволяли финансы, - старались строить дома побольше.

Вот и на Троицкой, 23, так раньше называлась улица Кирова, владелец соорудил для себя добротную 2-этажную избу. По бумагам она принадлежала жене сотрудника Пензенской гражданской палаты Анне Курбатовой. Она возвела дом или нет, неизвестно, но внутри имелось 6 просторных комнат и кухня. Остальные «удобства», в том числе баня, размещались во дворе.

Также практически каждый владелец земельного участка ставил рядом с домом, как тогда говорили, хозяйственные службы, т. е. сараи, каретники, амбары и курятники. 200 лет назад даже в центре города люди держали птицу, а кое-кто возводил и коровники, чтобы всегда было свежее молоко.

Так и выглядело типичное домовладение середины XIX века в Пензе. При этом такое жилье не считалось плохим. Нередко хозяева сдавали часть комнат в аренду и неплохо на этом зарабатывали. Как и сейчас, чаще всего подобное жилье снимали студенты.