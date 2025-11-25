История

История Пензы: В центре города держали птицу и коров

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня деревянные дома воспринимаются как нечто сельское. Но именно подобными зданиями и была застроена часть современной улицы Кирова рядом с Троицким монастырем.

Как выглядела обыкновенная избушка в XIX веке, можно понять на примере дома, который раньше находился под № 23. Как правило, хозяева - если, конечно, позволяли финансы, - старались строить дома побольше.

Вот и на Троицкой, 23, так раньше называлась улица Кирова, владелец соорудил для себя добротную 2-этажную избу. По бумагам она принадлежала жене сотрудника Пензенской гражданской палаты Анне Курбатовой. Она возвела дом или нет, неизвестно, но внутри имелось 6 просторных комнат и кухня. Остальные «удобства», в том числе баня, размещались во дворе.

Также практически каждый владелец земельного участка ставил рядом с домом, как тогда говорили, хозяйственные службы, т. е. сараи, каретники, амбары и курятники. 200 лет назад даже в центре города люди держали птицу, а кое-кто возводил и коровники, чтобы всегда было свежее молоко.

Так и выглядело типичное домовладение середины XIX века в Пензе. При этом такое жилье не считалось плохим. Нередко хозяева сдавали часть комнат в аренду и неплохо на этом зарабатывали. Как и сейчас, чаще всего подобное жилье снимали студенты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети