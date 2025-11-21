История Пензы: Страховщики отказались от «опасного» дома в центре города

21.11.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 8 на улице Гладкова выглядит впечатляюще. Массивное строение из обожженного кирпича будто хочет похвастаться своим хозяином. Здание принадлежало известному в свое время купцу Каргополову.

Он занимался продажей зерна и хлеба и заметно в ней преуспел. Даже свой дом Николай Павлович превратил одновременно и в офис, и в спальные покои. Рядом у него стояли мельницы, круподранки и складские помещения - в общем, работал он там же, где и жил.

В доме он заключал договоры, встречался с представителями других фирм, на дворе трудились грузчики, таская тяжелые мешки с пшеницей или просом. Все это большое хозяйство было застраховано на случай чрезвычайных происшествий.

Но в 1899 году компания «Пензенское взаимное общество» вдруг отказалась продлевать с Каргополовым договор, ввиду того что его паровые мельницы «чрезвычайно опасны в пожарном отношении». Действительно, если бы все хозяйство купца сгорело, страховая контора просто разорилась бы на одних только выплатах. Пришлось Каргополову искать другого страховщика.

А в начале XX века он дополнительно открыл и хлебный магазин, где торговали в числе прочего разными пирожками, сдобными булочками, французскими багетами, бубликами и калачами.

Интересно, что современная улица Гладкова долгое время была частью Хлебной площади - элемента Базарной. После их расформирования лишь короткое время в середине XX века улица называлась Социальной, а в 1959 году ей было присвоено современное наименование, в честь писателя, журналиста, военкора и педагога Федора Васильевича Гладкова.