История Пензы: От монахинь сбежали крепостные крестьяне

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
В самом центре города, на улице Кирова, расположен один из старейших монастырей не только Пензы, но и всей области - Троицкий. Он был основан еще в те времена, когда первопоселенцы едва успели обжиться на новом месте. 15 октября 1692 года святейший патриарх Адриан выписал благословенную грамоту. Согласно документу, в Пензе дозволялось «построить девичь монастырь да в нем 2 церкви».
В былые времена территория женской обители занимала 2 400 квадратных саженей (более 5 000 кв. м. - Прим. ред.), при этом большую половину земли монахиням пожертвовали частные лица.
Внизу, под склоном, монастырь постоянно подтапливали болота, поэтому некоторое время там находился мост. К нашим дням все давно осушили, так что переправа ушла в историю. И хотя официально монастырь был открыт только осенью 1692 года, задолго до этого отшельницы вырыли здесь кельи и жили в них даже зимой.
Первой игуменьей стала монахиня Анисия. Именно она и поставила обитель на ноги, а в конце XVII века изыскала крупную сумму денег на возведение Троицкого храма. Позже монастырь оброс еще несколькими церквушками и часовнями, так и образовался необычный архитектурный ансамбль.
Монахини жили в достатке, у них имелись и свои крепостные крестьяне. Дело в том, что на Дикое поле бежали сотни сельчан, и (вероятно, в обмен на невыдачу властям) отшельницы просили их помогать в хозяйстве. Условия труда, скорее всего, были каторжными. В 1720 году поселение покинули сразу 23 человека.
Новости по теме
- История Пензы: По вечерам в центре города раздавались матерные песни
- История Пензы: В центре города держали птицу и коров
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
- История Пензы: Страховщики отказались от «опасного» дома в центре города
- История Пензы: Горожане пили коньяк, поставлявшийся императору
- История Пензы: Издательство газеты закрыли из-за критики властей
- История Пензы: Безымянный сквер в центре город обрел имя
- История Пензы: Барон Врангель был свидетелем на свадьбе пензячки
- История Пензы: В одном из зданий на Володарского мог гостить Лермонтов
- История Пензы: Гостиница «Биржевая» предлагала гостям различные развлечения
Последние новости
- История Пензы: По вечерам в центре города раздавались матерные песни
- История Пензы: В центре города держали птицу и коров
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
- История Пензы: Страховщики отказались от «опасного» дома в центре города
- История Пензы: Горожане пили коньяк, поставлявшийся императору
- История Пензы: Издательство газеты закрыли из-за критики властей
- История Пензы: Безымянный сквер в центре город обрел имя
- История Пензы: Барон Врангель был свидетелем на свадьбе пензячки
- История Пензы: В одном из зданий на Володарского мог гостить Лермонтов
- История Пензы: Гостиница «Биржевая» предлагала гостям различные развлечения
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!