История Пензы: От монахинь сбежали крепостные крестьяне

27.11.2025 | 07:40

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В самом центре города, на улице Кирова, расположен один из старейших монастырей не только Пензы, но и всей области - Троицкий. Он был основан еще в те времена, когда первопоселенцы едва успели обжиться на новом месте. 15 октября 1692 года святейший патриарх Адриан выписал благословенную грамоту. Согласно документу, в Пензе дозволялось «построить девичь монастырь да в нем 2 церкви».

В былые времена территория женской обители занимала 2 400 квадратных саженей (более 5 000 кв. м. - Прим. ред.), при этом большую половину земли монахиням пожертвовали частные лица.

Внизу, под склоном, монастырь постоянно подтапливали болота, поэтому некоторое время там находился мост. К нашим дням все давно осушили, так что переправа ушла в историю. И хотя официально монастырь был открыт только осенью 1692 года, задолго до этого отшельницы вырыли здесь кельи и жили в них даже зимой.

Первой игуменьей стала монахиня Анисия. Именно она и поставила обитель на ноги, а в конце XVII века изыскала крупную сумму денег на возведение Троицкого храма. Позже монастырь оброс еще несколькими церквушками и часовнями, так и образовался необычный архитектурный ансамбль.

Монахини жили в достатке, у них имелись и свои крепостные крестьяне. Дело в том, что на Дикое поле бежали сотни сельчан, и (вероятно, в обмен на невыдачу властям) отшельницы просили их помогать в хозяйстве. Условия труда, скорее всего, были каторжными. В 1720 году поселение покинули сразу 23 человека.