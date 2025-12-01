История Пензы: Жизнь Федора Буслаева напоминала ад

01.12.2025 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверняка у многих на слуху фамилия Буслаева - нашего земляка, известного российского лингвиста, фольклориста, историка литературы и искусства. В Пензе он проживал в большой усадьбе неподалеку от Троицкого монастыря.

Когда-то она стояла в районе современной улицы Либерсона. Здание до наших времен не сохранилось. Сам Федор Буслаев о нем вспоминал с тоской и горечью, особенно когда речь шла о семейных отношениях. Дело в том, что мать лингвиста рано стала вдовой и ее новый муж не отличался примерным поведением.

«Отчим не только пьянствовал, - писал Буслаев, - но и пропадал целыми неделями, возвращался домой как бешеный и вконец разорил состояние моей матушки». Судя по всему, женщина сильно любила нового супруга, если после всего не выгнала его из дома.

Однако гулянки и пьянство подвели отчима Федора Ивановича к смерти. «Однажды утром привезли его к нам зараженного холерой, - делился воспоминаниями лингвист, - он едва держался на ногах, а вся прислуга в испуге разбежалась из дома. Никто из дворовых не осмеливался ступить ногой в зараженные комнаты, и, если ей что нужно было вынести или взять, мать сама выходила к больному».

Федор Иванович часто вспоминал о Пензе, о городе у него есть и хорошие строки, но про отчий дом - сплошь негатив. Жизнь с отчимом-алкоголиком произвела сильное впечатление на Буслаева.