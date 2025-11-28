История Пензы: Улица Кирова была разделена на две части

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
За минувшие столетия Пенза несколько раз подвергалась кардинальной перестройке. Серьезно поменялся и центр города. Раньше от перекрестка современных улиц Кураева и Кирова шла Конная мостовая.
При первопоселенцах тут находилась слобода, где жили конные казаки - отдельная категория служилых людей. Они были вооружены пиками, саблями и пистолетами. По разным данным, в конце XVII века в их поселении насчитывалось, как тогда писалось, 38 дворов. Оно и называлось Конной слободой.
В 1785 году был принят первый генеральный план застройки Пензы, по которому места в центре города для казаков не нашлось. Им отдали участки на территории современного микрорайона Стрела, а здесь проложили длинную и широкую дорогу с добротной брусчаткой.
В память о бывших жителях улочку так и продолжали звать Конной, позднее добавив «мостовую». Заканчивалась она у Базарной площади, и, по сути, квартал можно было счесть лишь продолжением Троицкой (ныне улица Кирова).
Потом власти поняли, что нет смысла делать из одной и той же улицы 2 разные, поэтому одно из наименований упразднили. От Конной слободы уже давно ничего не осталось.
