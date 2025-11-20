История Пензы: Горожане пили коньяк, поставлявшийся императору

20.11.2025 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Неподалеку от перекрестка улиц Бакунина и Володарского (в былые времена Предтеченской и Лекарской) раньше стоял невзрачный 2-этажный дом. До революции он был известен жителям города как торговая лавка под названием «Коньяк Шустова».

Выражаясь современным языком, это была федеральная розничная сеть алкомагазинов. В крупных городах работало по несколько подобных точек. Знаменитый коньяк купец Николай Шустов производил в Армении, а рецептуру выкупил во Франции.

Россияне высоко оценили напиток, и уже в начале XX века «Шустов» стал самой популярной маркой коньяка в империи. Стоил он дорого - 1 бутылка могла обойтись покупателю порой в 1-2 рубля (в пересчете на современный курс - 1-2 тысячи рублей).

В 1912 году компания Николая Николаевича стала официальным поставщиком двора Его Императорского Величества. Ходили слухи, что сам Николай II коньяк терпеть не мог и на светских раутах всегда закусывал его лимоном, дабы перебить вкус. Эту версию позже подтвердил и сам Николай Шустов, который лично знал государя.

Суммарный доход предпринимателя перед революцией превышал миллион рублей, то есть сейчас Шустов считался бы миллиардером. В Пензе в том же магазине работала еще и бакалейная лавка, где можно было купить закуску: балык, шоколадные конфеты, шпроты, сыр и многое другое.