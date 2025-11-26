История Пензы: По вечерам в центре города раздавались матерные песни

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Среди ресторанов были в Пензе и заведения низкого пошиба, или, проще говоря, забегаловки. Одно время самой популярной у горожан была пивная лавка на Троицкой (ныне улица Кирова).
На ее месте сейчас стоит жилой дом № 28, а когда-то тут находилось деревянное строение, с виду напоминающее избушку. Здание принадлежало купчихе Пелагее Гиль, она и открыла здесь пивную лавку, где продавали водку, пиво и коньяк. В качестве закусок посетителям предлагались бутерброды с сыром, легкие салаты, квашеная капуста, маринованные помидоры и малосольные огурцы.
Неприхотливую публику это вполне устраивало. К тому же сюда приходили не есть, а выпивать, а точнее - напиваться до потери сознания. Поскольку водка тут стоила дешево, люди начинали толпиться у входа еще с утра, и как только забегаловка открывалась, алкоголики мигом бросались за рюмки.
Самое веселье здесь начиналось ближе к сумеркам. По вечерам горланили матерные песни, танцевали вприсядку и рвали баяны. Случались между захмелевшими собутыльниками и потасовки - тогда персоналу приходилось звать на помощь городовых.
Это был образец типичной пивной лавки начала XX века, где развлекались обитатели социального дня.
Новости по теме
- История Пензы: В центре города держали птицу и коров
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
- История Пензы: Страховщики отказались от «опасного» дома в центре города
- История Пензы: Горожане пили коньяк, поставлявшийся императору
- История Пензы: Издательство газеты закрыли из-за критики властей
- История Пензы: Безымянный сквер в центре город обрел имя
- История Пензы: Барон Врангель был свидетелем на свадьбе пензячки
- История Пензы: В одном из зданий на Володарского мог гостить Лермонтов
- История Пензы: Гостиница «Биржевая» предлагала гостям различные развлечения
- История Пензы: Главарь террористов учился в пензенской гимназии
Последние новости
- История Пензы: В центре города держали птицу и коров
- История Пензы: Кабинеты полицейских размещались над пивнушкой
- История Пензы: Страховщики отказались от «опасного» дома в центре города
- История Пензы: Горожане пили коньяк, поставлявшийся императору
- История Пензы: Издательство газеты закрыли из-за критики властей
- История Пензы: Безымянный сквер в центре город обрел имя
- История Пензы: Барон Врангель был свидетелем на свадьбе пензячки
- История Пензы: В одном из зданий на Володарского мог гостить Лермонтов
- История Пензы: Гостиница «Биржевая» предлагала гостям различные развлечения
- История Пензы: Главарь террористов учился в пензенской гимназии
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!