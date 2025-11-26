История Пензы: По вечерам в центре города раздавались матерные песни

26.11.2025 | 07:39

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Среди ресторанов были в Пензе и заведения низкого пошиба, или, проще говоря, забегаловки. Одно время самой популярной у горожан была пивная лавка на Троицкой (ныне улица Кирова).

На ее месте сейчас стоит жилой дом № 28, а когда-то тут находилось деревянное строение, с виду напоминающее избушку. Здание принадлежало купчихе Пелагее Гиль, она и открыла здесь пивную лавку, где продавали водку, пиво и коньяк. В качестве закусок посетителям предлагались бутерброды с сыром, легкие салаты, квашеная капуста, маринованные помидоры и малосольные огурцы.

Неприхотливую публику это вполне устраивало. К тому же сюда приходили не есть, а выпивать, а точнее - напиваться до потери сознания. Поскольку водка тут стоила дешево, люди начинали толпиться у входа еще с утра, и как только забегаловка открывалась, алкоголики мигом бросались за рюмки.

Самое веселье здесь начиналось ближе к сумеркам. По вечерам горланили матерные песни, танцевали вприсядку и рвали баяны. Случались между захмелевшими собутыльниками и потасовки - тогда персоналу приходилось звать на помощь городовых.

Это был образец типичной пивной лавки начала XX века, где развлекались обитатели социального дня.