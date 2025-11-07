История Пензы: Пожар уничтожил уникальный гербарий

07.11.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 70-х годах прошлого века в Пензе появилась небольшая площадь перед филармонией (ныне Дом молодежи). Правда, у нее до сих пор нет названия. А место нашлось благодаря тому, что территорию расчистили от ветхих построек.

На старых фотографиях тут можно разглядеть дореволюционные дома, в основном деревянные избушки. Самым большим из всех был дом коллежской советницы Матрены Заварицкой, построенный, по разным сведениям, в 1808 году. В длину он составлял 29 метров, в ширину - 54.

По размерам здание превосходило некоторые дворянские усадьбы. Сколько комнат находилось в доме в начале XIX века, узнать уже не представляется возможным. За кардинальную перепланировку в 1824 году взялся новый владелец дома, учитель естествознания Михаил Попов.

Современники отмечали, что это был строгий человек, на уроках у него стояла гробовая тишина. Тем не менее среди школьников он пользовался большим уважением. В бывшей избе коллежской советницы преподаватель держал внушительный гербарий.

К сожалению, ни один из уникальных экспонатов не сохранился. В 1830 году строение частично сгорело. Через несколько лет после происшествия преподаватель продал дом мокшанскому купцу Аполлону Муравьеву. Коммерсант был учредителем фабрики по производству канатов и считался одним из богатейших людей Мокшана.