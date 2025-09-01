Сетевое издание|18+|Понедельник|1 сен 2025|09:23
История

История Пензы: Трактир в центре города пользовался дурной репутацией

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Базарная площадь была шумным и суетливым местом, где собирались сотни бродяг и маргинальных личностей. Отдохнуть и выпить они любили в местном трактире, который располагался неподалеку от нынешнего торгового центра «Империя» на Московской, 73.

Забегаловку снесли еще в середине прошлого века. Добротное каменное сооружение принадлежало купцу Карташову и сдавалось в аренду.

В 80-х годах XIX века там размещался постоялый двор, или, как сейчас модно говорить, хостел. Здесь можно было недорого переночевать. Поначалу место не пользовалось дурной репутацией, но все изменилось в начале XX столетия, когда открылся тот самый трактир.

Он вмиг стал прибежищем для хулиганов, нищих, алкоголиков и им подобной публики. Здесь посетители - кто с горя, кто и от радости - пропивали свои нехитрые сбережения. На водку они спускали все до последней копейки.

В трактире изысканные напитки вроде шампанского или вина не подавали - сплошь 40-градусное спиртное и пиво. Владелец недвижимости Карташов брал солидную сумму за аренду. За 3 года у трактирщика он стребовал 7 000 рублей, и тот заплатил, наверняка, зная, что расходы окупятся.

