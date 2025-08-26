История Пензы: Жилые дома в Арбекове возводили за месяц

26.08.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая коренная перестройка Арбекова началась с района ЦНТИ. Тогда здесь еще не было длинного путепровода, а вся территория представляла собой поля и рощи. На застройке этой части города настоял 1-й секретарь обкома Лев Ермин. До него хотели развивать северную часть Пензы (сразу за Заводским районом).

Однако чиновник убедил своих коллег, что наиболее подходящая территория для возведения и жилых домов, заводов располагается именно в Арбекове. На том и порешили. Но когда строители приступили к работам, они буквально прокляли весь обком.

Будущий проспект Победы был испещрен мелкими ручейками и болотами, их приходилось осушать и буквально отвоевывать у природы каждый метр арбековской земли.

Председатель облисполкома Виктор Котов вспоминал: «Несмотря на все трудности, здания мы возводили быстро, ставились даже рекорды. Бригада прораба Ушакова строила дома за месяц, а кладку 1-го этажа делала за неделю».

Поначалу рабочие возводили «панельки». Затем, когда правительство выделило больше денег, здесь стали строить и кирпичные дома, причем не только 5-этажные.

К 1970 году район был практически готов, тогда же главной улице присвоили официальное название - проспект Победы (в честь 25-летия со дня Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне).