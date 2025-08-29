История Пензы: В честь рискнувшего жизнью казака Арбекова назван микрорайон

29.08.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Территория нынешнего микрорайона Арбеково стала активно застраиваться в 60-е годы прошлого века. До этого момента округа являла собой глухую окраину, будучи фактически деревней.

В XVII веке Пенза находилась на границе Российского государства, сразу за городом начиналось Дикое поле, где обитали кровожадные кочевники. Ширились и росли оборонительные линии, казаков переселяли все дальше.

В середине XVII века решался вопрос о том, кто поедет нести охрану на северо-западную окраину города. Желающих рискнуть жизнью было мало, но, по легенде, якобы вызвался пятидесятник Семен Арбеков. С ним в глухие чащи отправились и несколько верных ему товарищей. Там они построили сторожки и долгое время несли разведывательную вахту.

Позже к ним перебрались их жены и дети. С течением времени фамилия командира казаков превратилась в топоним и стала фактически официальным названием микрорайона.

Изначально жила деревня бедно. Даже в середине XVIII века крыши изб еще продолжали крыть соломой, в домах держали ягнят и телят, а печь топили хворостом, собранным на окраине селения.

Известно, что потомки того самого Семена Арбекова жили в Пензе как минимум до 30-х годов прошлого века. В годы раскулачивания многих переселили, и, к сожалению, теперь найти их следы сложно.