История Пензы: Городской сумасшедший Семен боялся грязи

20.08.2025 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В старину монастыри были приютом и убежищем для всех страждущих. В XX веке тенденция постепенно сошла на нет, но в Троицком монастыре успел найти свое последнее пристанище городской сумасшедший Семен.

Старшее поколение наверняка помнит странного мужчину в сапогах и рукавицах, который постоянно околачивался в центре города. Дело в том, что Сема просто патологически боялся грязи. Например, он никогда не брал в руки деньги - перед тем как достать монеты или купюры, сначала надевал перчатки.

В общественном транспорте он не брался за поручни, из-за чего возникала масса недоразумений. Когда автобус поворачивал, Семена шатало во все стороны, поэтому любая поездка неизменно заканчивалась скандалом. Его чистоплотность доходила до безумия, в баню он мог ходить по несколько раз за день.

Старожил города Юрий Кузьмиров вспоминал следующее: «Сема ставил таз под кранами и никого не подпускал к ним. Холодная и горячая вода беспрерывно текла на полный напор. Плескался он, как собака, без мыла и мочалки, обливался водой из тазика». Потом надевал одежду на мокрое тело и в таком виде отправлялся домой.

В монастырь он попал после того, как его сбила машина. Под конец жизни Семен часто болел и умер в начале 2000-х.