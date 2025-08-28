Сетевое издание|18+|Четверг|28 авг 2025|08:54
История

История Пензы: Мемориальный комплекс в Арбекове дополнила боевая машина

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Почти 10 лет назад мемориальный комплекс «Разорванная звезда» пополнился новым экспонатом. Своеобразным памятником стала боевая машина десанта, или БМД-1. Здесь она появилась 12 февраля 2016 года.

До начала 60-х годов минувшего столетия советские десантники после приземления добирались до намеченных целей на своих двоих, изредка их подвозили на армейских грузовиках.

В таких условиях терялся эффект внезапности, и тогда командующий ВДВ Василий Маргелов настоял, чтобы специально для «крылатой пехоты» создали бронированное транспортное средство, способное не только быстро доставлять солдат на место боя, но и вести огневую поддержку.

В итоге конструкторы разработали боевую машину десанта БМД-1. Она развивала высокую скорость и могла преодолевать водные препятствия, так что была своего рода амфибией.

Крещение огнем БМД-1 приняла уже в первые месяцы войны в Афганистане. Как показала практика, броня у машины оставляла желать лучшего. Гранатометы душманов пробивали технику насквозь, отчего машина вмиг выгорала. При этом, по воспоминаниям десантников, БМД помогала при внезапных налетах на позиции противника.

В середине 80-х годов прошлого века эти машины стали массово менять на БМД-2 с усиленной броней. Так удалось значительно снизить потери личного состава во время передвижения колонн.

