История

История Пензы: «Разорванная звезда» в Арбекове постепенно преображается

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Святое место для всех пензенских воинов-интернационалистов, в особенности для ветеранов войны в Афганистане, - мемориальный комплекс «Разорванная звезда», расположенный в Арбекове.

Необычный монумент здесь появился в начале 90-х годов прошлого века, когда только отгремели боевые действия в Афганистане. Изваяние символизирует собой простреленную длинной очередью звезду, потому она и зовется разорванной.

Всего, по официальным данным, в Афганистане погибли 130 наших земляков, 6 пропали без вести. Первые жертвы в советской армии пришлись на авиакатастрофы, когда десантников в срочном порядке перебрасывали в Кабул.

На разгрузку давали всего 15 минут, после чего самолет взлетал и на его место садился следующий. При этом «крылатой пехоте» ставилась задача с ходу занимать все важные объекты.

Наш земляк десантник Сергей Артамонов вспоминал: «После короткой перестрелки мы забежали в банк. Повсюду валялись мешки с деньгами, пол был усыпан местной валютой - афгани. Купюр навалили столько, что мы ходили по ним, как по ковру».

Мемориальный комплекс расширяется и преображается - здесь уже есть памятники воинам и даже небольшая часовня с колоколом.

