История Пензы: Находчивый полицейский стал грозой преступного мира

27.08.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

То, что когда-то здание Музея одной картины было домом полицмейстера, - факт известный. А вот о самом полицмейстере Алексее Петровиче Николаевском практически не говорят и не пишут. А жаль, ведь сыщик незаурядный.

В начале 1870-х гг. Николаевский служил приставом 2-й части и считался грозой преступного мира. Алексей Петрович обладал незаурядным мышлением, смекалкой и неплохой логикой. Прекрасно умел он и импровизировать.

Так, однажды потребовалось задержать особого опасного преступника. Того появление полиции и понятных в собственном доме нисколько не смутило - он даже предъявил настоящие документы на имя дворянина Темниковского уезда. Но чутье подсказало Николаевскому: что-то тут не так!

«Со свойственной ему находчивостью он предложил преступнику несколько вопросов о главных должностных лицах Темниковского уезда и о соседних селениях. Когда на эти вопросы преступник не мог дать удовлетворительных ответов, его попросили описать лошадей, на которых он приехал в Пензу. Сделанное им описание при осмотре лошадей оказалось неверным», - писали в местной прессе.

В итоге под напором Алексея Петровича злоумышленник «поплыл» и сознался в своих преступлениях.

В другой раз Николаевский расследовал уголовное дело по двойному убийству и ограблению. Удалось зацепиться за показания 2 свидетелей. Они рассказали, что по пути с места преступления убийцу самого ограбили. Так удалось получить приметы подозреваемого. Алексей Петрович знал, что обычно краденое чаще всего скупают в трактирах, и принял, как оказалось впоследствии, верное решение.

«Заручившись этими сведениями, пристав Николаевский тотчас же разослал своих помощников по кабакам и трактирам разыскивать человека», - писали в «Пензенских губернских ведомостях». Полицейские сработали четко: вечером того же дня убийца был пойман и к ночи «раскололся».

Это всего лишь 2 небольших эпизода из служебной деятельности Николаевского. Вскоре он пошел на повышение, став в 1872 году полицмейстером. К сожалению, долго на этой должности он не пробыл - в 1879-м талантливый «опер» скончался.