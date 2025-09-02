История Пензы: Не понравившийся москвичам памятник Ленину установили в Пензе

02.09.2025 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По разным данным, на территории России установлено почти 2 000 памятников Ленину. В наследие советских времен входит и монумент, что стоит напротив здания областного правительства.

Ильича здесь установили не просто так. Дело в том, что раньше тут находилась Базарная площадь, застроенная торговыми павильонами, складами и сараями. В середине прошлого века ее решили преобразить, построив заодно и главное правительственное учреждение.

Перед ним остался большой необлагороженный участок - его решили украсить фигурой вождя мирового пролетариата. Памятник изготовили по проекту знаменитого скульптора Евгения Вучетича, который известен как автор монумента «Родина-мать».

По его задумке 6-метровый Владимир Ильич олицетворяет собой решимость и преданность народу, веру в победу революции. Ныне покойный скульптор Борис Качеровский позже рассказывал иную историю: «Этот памятник изначально делали для Москвы, но только столичному горкому он не понравился. Несчастный Вучетич, не зная, что делать, предложил забрать монумент 1-му секретарю пензенского обкома, тот и согласился».

Сейчас памятники Ленину выглядят как призраки из прошлого. Некоторые молодые россияне даже не знают, кто такой Владимир Ильич и что он сделал для страны. Несколько лет назад в день юбилея вождя мирового пролетариата журналисты местного телеканала задали проходившим мимо памятника девочкам вопрос, кто такой Ленин. Одна ответила: это поэт, которого убили на дуэли; другая предположила, что диджей.