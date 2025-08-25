Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|08:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

История

История Пензы: Имена двух героев увековечены на здании лицея в Арбекове

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Школа № 52, ныне инженерно-строительный лицей, воспитала немало героев, в частности Андрея Новинского и Евгения Бабейко. Их жизни трагически оборвались в 1984 году в Афганистане.

За несколько лет до того советское командование развернуло мощную кампанию против лидера моджахедов Ахмад Шах Масуда. «Панджшерский лев», как его называли, оказывал ожесточенное сопротивление и постоянно устраивал засады на советских солдат.

В 1984 году против него началась очередная кампания, участником которой и стал наш земляк Андрей Новинский. Колонна пензенца ввязалась в стычку с афганцами. Душманы беспощадно поливали огнем советские бэтээры, машина Новинского никак не могла вырваться из засады.

Механик-водитель пошел на отчаянный шаг, чтобы вывести свой БТР из-под огня. Машина, успев проехать несколько метров, при развороте наткнулась на мину. Она взорвалась ровно под местом, где сидел Андрей. За проявленную храбрость нашего земляка посмертно наградили орденом Красной Звезды.

У Евгения Бабейко боевые будни складывались иначе. Он служил поваром, но и ему приходилось отправляться на операции. Во время одной из них Бабейко был тяжело ранен и 2 месяца лежал в госпитале. Врачи не смогли спасти жизнь пензенца. Посмертно его также представили к награждению орденом Красной Звезды.

Позже на здании школы № 52 появились памятные доски в честь А.Б. Новинского и Е.С. Бабейко. Ежегодно в лицее проводятся соревнования, посвященные погибшим воинам-интернационалистам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте