История Пензы: Имена двух героев увековечены на здании лицея в Арбекове

25.08.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Школа № 52, ныне инженерно-строительный лицей, воспитала немало героев, в частности Андрея Новинского и Евгения Бабейко. Их жизни трагически оборвались в 1984 году в Афганистане.

За несколько лет до того советское командование развернуло мощную кампанию против лидера моджахедов Ахмад Шах Масуда. «Панджшерский лев», как его называли, оказывал ожесточенное сопротивление и постоянно устраивал засады на советских солдат.

В 1984 году против него началась очередная кампания, участником которой и стал наш земляк Андрей Новинский. Колонна пензенца ввязалась в стычку с афганцами. Душманы беспощадно поливали огнем советские бэтээры, машина Новинского никак не могла вырваться из засады.

Механик-водитель пошел на отчаянный шаг, чтобы вывести свой БТР из-под огня. Машина, успев проехать несколько метров, при развороте наткнулась на мину. Она взорвалась ровно под местом, где сидел Андрей. За проявленную храбрость нашего земляка посмертно наградили орденом Красной Звезды.

У Евгения Бабейко боевые будни складывались иначе. Он служил поваром, но и ему приходилось отправляться на операции. Во время одной из них Бабейко был тяжело ранен и 2 месяца лежал в госпитале. Врачи не смогли спасти жизнь пензенца. Посмертно его также представили к награждению орденом Красной Звезды.

Позже на здании школы № 52 появились памятные доски в честь А.Б. Новинского и Е.С. Бабейко. Ежегодно в лицее проводятся соревнования, посвященные погибшим воинам-интернационалистам.