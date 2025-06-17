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История

История Пензы: Улица Ленина выглядела лучше центральных кварталов

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая мировая война сильно изменила облик нашего города. В 1915 году был возведен трубочный завод, а вслед за тем началась активная застройка северной части города. Улица Ленина стала первой в этом районе.

В годы советской власти трубочный завод превратился едва ли не во флагмана промышленности губернии, но жилья для рабочих катастрофически не хватало. В 1926 году началось сооружение фабричного городка. Его строили почти вплотную к предприятию.

Сотрудники завода своими силами возвели несколько бараков. Новой улице присвоили имя основателя Советского государства Владимира Ленина. Чуть позже приступили к строительству и кирпичных домов.

В те времена улица считалась одной из самых благоустроенных. В путеводителе 1955 года издания про нее говорится следующее: «Во многих случаях рабочие кварталы выглядят лучше, чем центр города. Достаточно пройти по красивой, асфальтированной и озелененной улице Ленина, чтобы наглядно убедиться в том, как в корне изменились окраины».

Квартал позже собирались превратить в образцовый. Но планы отложили, а спустя годы улица начала приходить в упадок. В последние годы прогулки по этому району навевают мысли, что округа будто застыла в прошлом.

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