История Пензы: Первый памятник Карлу Марксу развалился

02.05.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первый в Европе памятник Карлу Марксу был установлен в Пензе в мае 1918 года. Первоначально он стоял не на улице Куйбышева, а на Соборной площади, которая спустя год была переименована в Советскую.

28 сентября 2017 года Пензенской городской Думой было принято решение об обратном переименовании Советской площади в Соборную.

В советское время умалчивалось, что философ Карл Маркс имел особенный взгляд на Россию. Так, во время Крымской войны знаменитый теоретик коммунистического движения призывал разгромить Российскую империю, да и не всегда лестно отзывался о русских людях.

Подобные размышления Маркса вызывали гнев даже у противников царского режима. Однажды анархист Михаил Бакунин за очередную порцию критики вызвал Карла Маркса на дуэль. Однако коммунист отказался.

Первый пензенский памятник Карлу Марксу был сделан из глины и начал разваливаться уже через неделю. Новый памятник философу появился в городе лишь в 60-е годы прошлого века. На Советской площади он простоял около 50 лет. Затем был демонтирован из-за строительства храма.

На перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева монумент Карлу Марксу установили в 2014 году.