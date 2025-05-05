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История

История Пензы: Доктор Бадигин помогал пензенцам видеть и рожать

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Если фамилия Бадигина у кого-то и на слуху, то многие вспомнят лишь одного представителя этого рода - полярника Константина Сергеевича. Между тем в дореволюционной Пензе семейство пользовалось большим авторитетом, а проживали все на улице Верхней Пешей (ныне Куйбышева, 3).

Дед знаменитого мореплавателя работал в Пензенской губернской больнице, и именно при нем впервые открылось глазное отделение. За 10 лет Константин Андреевич Бадигин провел тысячи операций по удалению катаракты. Помимо этого, в своем доме он дважды в день принимал больных из числа малоимущих и крестьян.

Бадигин был не только талантливым хирургом, но и гинекологом. В начале XX века среди пензенских женщин гуляла поговорка: «Хочешь хорошо родить - езжай к чикарлейскому доктору». Село Чикарлей - родина врача, отсюда и пошло прозвище.

Доктор был желанным гостем на всех балах.

«Как-то на маскараде к Наташе, моей тете, подошел молодой человек в костюме Арлекина и пригласил ее на танец, - писала внучка Бадигина, Елизавета Сергеевна, - но Наташа из-за скромности отказалась, и молодой человек заплакал. Им оказался будущий писатель Алексей Толстой - ему тогда было 14 лет, а Наташе - 13».

В 1907 году врач Бадигин баллотировался в Государственную думу, но выборы не выиграл. Внук знаменитого доктора Константин Сергеевич, кроме беспрецедентного дрейфа во льдах Северного Ледовитого океана, еще и доказал, что Земли Санникова не существует.

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