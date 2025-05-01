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История

История Пензы: Центр города украшает здание, выполненное в редком стиле

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Готическая архитектура появилась в Европе в середине XII века. Для нее характерны вычурность форм, богатый декор фасадов и заостренные контуры. В Пензе полюбоваться на строение в таком стиле можно на улице Славы, 8.

Дом по этому адресу был возведен еще в начале XIX столетия, но представлял собой поначалу деревянную 3-комнатную избу. Никакой архитектурной ценности она не имела, однако для хозяина, Андрея Антонова, была пределом мечтаний: только что отпущенный на волю бывший крепостной радовался и такому жилищу.

Позже он удачно продал свои «хоромы». За несколько десятилетий здание сменило множество владельцев, пока в конце XIX века его не приобрел купец Василий Ворожейкин. Он провел кардинальную перестройку, и именно тогда сооружение обрело редкий для Пензы готический облик.

Крышу венчают острые полубашенки с кованой оградой, а фасад радует глаз строгими прямоугольными очертаниями. Вероятно, предприниматель был большим поклонником средневековья с его чопорной архитектурой.

По старым купчим, готический домик оценивался в 4 200 рублей, что сегодня бы равнялось сумме почти в 4 млн.

В Пензе было еще одно здание в подобном стиле - католический костел на улице Володарского. Но башни там уже давно снесли, а в советские времена в строении размещался Дом учителя.

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