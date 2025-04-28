История Пензы: На секретном предприятии наладили выпуск деталей для самолетов

28.04.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Секретные предприятия в Пензе в большом количестве начали появляться еще с 1914 года. Около дома № 63 на улице Кирова находился завод по производству деталей для самолетов «Лебедь».

На огромном участке, уходящем вглубь улицы Славы, раньше находилась большая фабрика. В начале XX столетия там производили мебель, но в годы первой мировой войны она разорилась. Пустующие площади выкупило государство и отдало их в введение Военного министерства.

Здесь изготавливали винты, деревянные фюзеляжи и другие детали для бипланов «Лебедь-12», выполнявших на фронте функции разведчиков. Русские пилоты летали над позициями противника, фиксируя линии обороны, перемещение войск и расположение артиллерии.

«Лебеди» могли набирать большую высоту, однако все преимущества сводили на нет 2 главных недостатка - низкая скорость и слабая маневренность. Из-за этого крылатые машины становились легкой мишенью для истребителей и войск противовоздушной обороны противника. Пилоты могли открыть ответный огонь, но пулеметы «Кольт» перекрывали небольшой угол обстрела.

Производство деталей для самолетов, хоть и других моделей, в Пензе сохранилось и после Первой мировой войны. Но из-за недостатка финансирования в 1923 году завод закрыли.