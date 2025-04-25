История

История Пензы: Батюшка превратил ветхую избушку в симпатичный особняк

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По обеим сторонам улицы Славы сейчас стоят жилые дома. Впрочем, люди часто селились здесь и в дореволюционные времена. Одна из небольших усадеб находилась на территории нынешнего дома № 4.

Местоположение усадьбы приблизительное, поскольку раньше тут располагалась Зеленая площадь и территория была намного свободнее. Благодаря этому у людей и имелся простор для застройки собственных участков.

Территория около дома № 4 в середине XIX века принадлежала вдове титулярного советника Василисе Мартыновой. Маленькое здание состояло всего лишь из 1 комнаты и коридора. Во дворе стояли туалет и крохотная кухня.

В 1867 году участок вместе с домом выкупил священник Троицкого монастыря Матвей Пролейский. Отсюда до его места его службы было относительно недалеко, к тому же батюшка избавился и необходимости толкаться в суетливой толпе на Базарной площади.

Священник, будучи далеко не бедным человеком, после покупки ветхой избушки кардинально ее перестроил, превратив в симпатичный особняк. Вместо 1 комнаты появились сразу 5, во дворе вырос флигель, а к старой кухне присоединились сени.

В 1894 году вышел указ, по которому территорию Базарной площади предполагалось расширить, а все старые дома вынести за красную линию. Но план так и не реализовали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте