История Пензы: Батюшка превратил ветхую избушку в симпатичный особняк

25.04.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По обеим сторонам улицы Славы сейчас стоят жилые дома. Впрочем, люди часто селились здесь и в дореволюционные времена. Одна из небольших усадеб находилась на территории нынешнего дома № 4.

Местоположение усадьбы приблизительное, поскольку раньше тут располагалась Зеленая площадь и территория была намного свободнее. Благодаря этому у людей и имелся простор для застройки собственных участков.

Территория около дома № 4 в середине XIX века принадлежала вдове титулярного советника Василисе Мартыновой. Маленькое здание состояло всего лишь из 1 комнаты и коридора. Во дворе стояли туалет и крохотная кухня.

В 1867 году участок вместе с домом выкупил священник Троицкого монастыря Матвей Пролейский. Отсюда до его места его службы было относительно недалеко, к тому же батюшка избавился и необходимости толкаться в суетливой толпе на Базарной площади.

Священник, будучи далеко не бедным человеком, после покупки ветхой избушки кардинально ее перестроил, превратив в симпатичный особняк. Вместо 1 комнаты появились сразу 5, во дворе вырос флигель, а к старой кухне присоединились сени.

В 1894 году вышел указ, по которому территорию Базарной площади предполагалось расширить, а все старые дома вынести за красную линию. Но план так и не реализовали.