История

История Пензы: Дорогой особняк в центре города обесценился в два раза

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 6 на улице Славы в советские времена считался своеобразной Меккой для всех пензенских книголюбов. Тут располагался «Дом книги», где можно было приобрести редкую художественную и научную литературу. А в эпоху Российской империи на этом месте находилась большая купеческая усадьба.

Длинное каменное здание стояло ровно напротив старой Зеленой площади. Особняк, построенный в середине XIX века, первое время принадлежал инженеру Николаю Молочникову.

В архивных документах про дом говорится следующее: «По обширному и выгодному местоположению стоимость строения составляет 3 000 рублей». Сумма по тем временам колоссальная, но в числе самых дорогих зданий Пензы особняк состоял всего несколько десятилетий.

Из-за того что Молочников не следил за домом и не делал ремонт, стоимость заметно снизилась. В 1906 году усадьба продавалась всего за 1 200 рублей. За столько ее и приобрел мещанин Иван Кротовский.

В парадной части дома, выходившей на Зеленую площадь, он открыл торговую лавку, где продавал разную выпечку, а пекарня, в которой производились пирожки, стояла во дворе. Там же размещался и склад минеральных вод.

В сталинскую эпоху все постройки мещанина Кротовского были отданы под инкубаторно-птичную станцию. Снесли ее 60-е годы прошлого века, после чего и возвели здесь стоящий ныне дом.

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