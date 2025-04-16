Сетевое издание|18+|Суббота|19 апр 2025|14:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

История

История Пензы: Жители Веселовки устроили бизнес на разбитой дороге

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дореволюционные жители Веселовки были весьма предприимчивыми и к коммерческой деятельности подходили творчески. Прибыль умудрялись получать даже с дорожных ям.

В XIX веке Веселовка считалась селом, так что за коммунальной инфраструктурой здесь не следили. Особенно это касалось дорог. Все уличные магистрали были покрыты колдобинами, ямами и буераками. Порой кареты даже застревали и их приходилось выталкивать вручную.

По одной из легенд, самая большая яма располагалась возле одного из местных кабаков. После дождей впадина наполнялась водой, и на вид было трудно оценить глубину опасного участка. Именно там кареты чаще всего и вязли.

Это заметили местные мужики и всем попавшим в беду предлагали вытаскивать дилижансы за деньги. Со временем идея превратилась в бизнес, дюжие жители Веселовки ходили к яме с водой как на работу.

«Весело у вас тут живется», - говорили удивленные путники. Ходят слухи, что именно из-за этого микрорайон и получил такое странное название.

Ну а яма вскоре достигла таких размеров, что ее просто стали объезжать стороной. На этом бизнес местных мужиков закончился. Впрочем, это всего лишь легенда.

По другим данным, название могло пойти от фамилии командира пеших казаков - Веселов. Вероятно, все-таки она и легла в основу будущего топонима.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте