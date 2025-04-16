История Пензы: Жители Веселовки устроили бизнес на разбитой дороге

16.04.2025 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дореволюционные жители Веселовки были весьма предприимчивыми и к коммерческой деятельности подходили творчески. Прибыль умудрялись получать даже с дорожных ям.

В XIX веке Веселовка считалась селом, так что за коммунальной инфраструктурой здесь не следили. Особенно это касалось дорог. Все уличные магистрали были покрыты колдобинами, ямами и буераками. Порой кареты даже застревали и их приходилось выталкивать вручную.

По одной из легенд, самая большая яма располагалась возле одного из местных кабаков. После дождей впадина наполнялась водой, и на вид было трудно оценить глубину опасного участка. Именно там кареты чаще всего и вязли.

Это заметили местные мужики и всем попавшим в беду предлагали вытаскивать дилижансы за деньги. Со временем идея превратилась в бизнес, дюжие жители Веселовки ходили к яме с водой как на работу.

«Весело у вас тут живется», - говорили удивленные путники. Ходят слухи, что именно из-за этого микрорайон и получил такое странное название.

Ну а яма вскоре достигла таких размеров, что ее просто стали объезжать стороной. На этом бизнес местных мужиков закончился. Впрочем, это всего лишь легенда.

По другим данным, название могло пойти от фамилии командира пеших казаков - Веселов. Вероятно, все-таки она и легла в основу будущего топонима.