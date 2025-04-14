История Пензы: Пензенцы собрали 38 кг огурцов с квадратного метра

14.04.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторые улицы в микрорайоне Веселовка и рядом с ним построены с нуля. Причем нередко основное финансовое бремя брали на себя крупные предприятия. Например, улица Тепличная была возведена на средства местного овощекомбината.

В середине прошлого века в Советском Союзе царил дефицит сельскохозяйственных продуктов - тяжело было купить мясо, молоко и порой даже яйца. Немногим лучше обстояло и с овощами.

Пензенский обком по мере сил старался покрыть недостачи и в 70-х годах прошлого века поставил работникам овощекомбината задачу круглый год снабжать полумиллионное население города свежими овощами.

Сначала здесь возвели несколько больших теплиц общей площадью 6 гектаров, где выращивали огурцы. Первое время урожай не поражал рекордами, но позже началось внедрение новые методов биологической борьбы с вредителями и болезнями. Применяли и ноу-хау того времени - намагниченную воду для стимулирования роста. Дела пошли в гору.

На предприятии появились даже свои стахановцы. Так, овощеводческие звенья Гавриловой и Щегловой собирали с 1 квадратного метра по 38 килограммов огурцов. Вскоре сельскохозяйственное предприятие расширилось и здесь начали выращивать томаты, укроп, петрушку и салат.

На овощи был большой спрос, предприятие получало солидный доход. Часть прибыли шла и на строительство улицы Тепличной.