История Пензы: Памятник Ленину встречает заводчан, идущих на работу

10.04.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Больше всего памятников в России установлено Ленину. В черте одной только Пензы их насчитывается десяток. Одно из самых высоких изваяний расположено рядом с бывшим ВЭМом, ныне Пензенским производственным объединением ЭВТ им. В. А. Ревунова, на улице Гагарина.

Завод возводили как один из самых передовых в Поволжье, своими могучими корпусами и цехами он должен был олицетворять промышленное развитие не только Пензы, но и всей страны. А вдохновлять рабочих на трудовые подвиги должен был не кто иной, как Владимир Ильич Ленин.

К выбору скульптора подошли основательно. Руководство ВЭМа просмотрело кандидатуры многих мастеров и в итоге остановились на персоне Сергея Меркурова, который в свое время соорудил самый большой памятник Сталину в мире.

В нашем городе мастер изобразил Ленина в полный рост. Задумчивый Владимир Ильич, стоя рядом с каким-то валуном или огромным камнем, всматривается вдаль.

Некоторые сотрудники завода, проходя мимо, в шутку здоровались с Лениным. А по субботникам и, естественно, перед днем Октябрьской революции монумент начищали до зеркального блеска. Сегодня каменный Владимир Ильич олицетворяет скорее не промышленное развитие, а былое величие СССР.

В Заводском районе стоит еще один памятник Ленину - перед главным входом в Комсомольский парк. Правда, исполинскими размерами он похвастать не может, зато превосходит предыдущий монумент по узнаваемости.